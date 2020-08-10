İşkencecinin çırağı merhamet ederse!
İşkencecinin Gölgesi; spekülatif edebiyatın sınırlarını zorlayan ve bilimkurgunun Melville’i olarak bilinen Gene Wolfe’un, günümüzden yüz binlerce yıl sonrasında geçen Yeni Güneş Kitabı adlı serisinin ilk kitabı. İşkencecinin Gölgesi; Urth adlı gezegende, İşkenceciler Loncası’nın bir çırağıyken kurbanına merhamet ederek mesleki günahların en büyüğünü işleyen genç Severian’ın sürgüne gönderilmesiyle başlıyor.
İşkencecinin
Gölgesi; spekülatif edebiyatın sınırlarını zorlayan ve bilimkurgunun Melville’i
olarak bilinen Gene Wolfe’un Yeni Güneş Kitabı adlı serisinin ilk kitabı.
Günümüzden yüz binlerce
yıl sonrası. Ancak öyle bir gelecek ki geçmişten farkı yok. Bugüne ait kültür
ve olaylar artık bir anı bile değil. Gezegen, beklenmedik ve gizemli biçimlerde
değişimler geçirmiş. Güneş’in ömrünün sonu gelmiş, sönmekte.
İşkencecinin
Gölgesi; Urth adlı gezegende, İşkenceciler Loncası’nın bir çırağıyken kurbanına
merhamet ederek mesleki günahların en büyüğünü işleyen genç Severian’ın sürgüne
gönderilmesiyle başlıyor.
Büyünün ve
bilimin iç içe geçtiği gizemlerle dolu bir yolculukta tarih ile gelecek, yalan
ile gerçek birbirine karışırken; değişmeyen, değişmediğini iddia eden tek kişi
ise kusursuz hafızasıyla ve kadim kılıcı Terminus Est’le Severian olacaktır.
“Bir
başyapıtın ilk cildi. Uzun zamandır okuduğum en iyi bilimkurgu. Gene Wolfe bir
büyücü, bir işkenceci; korkutucu ve keyif dolu. Dikkat edin, bu kitap büyülü!
Bütünüyle özgün, yepyeni ve benzersiz.” Ursula K. Le Guin
“Geçtiğimiz
yüzyılın en iyi bilimkurgu romanı.”
Neil Gaiman
“Wolfe'tan
çok şey öğrendim. Muazzam bir yazar, yazdığımız türde eserler veren sanatçılar
arasında en iyilerinden. Yeni Güneş Kitabı da tüm zamanların en önemli bilimsel
fantazi epiklerinden.” George R. R. Martin
İşkencecinin Gölgesi / Gene Wolfe / Çeviren: Kerem Sanatel / İthaki Yayınları / 328 s.
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