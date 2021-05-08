İşkencedere Vadisi’ndeki ‘doğa’ nöbeti, kısıtlamalara karşın sürüyor
İşkencedere Vadisi’nde AKP'ye yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taşocağına karşı direniş sürüyor.
AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat’ın İşkencedere Vadisi’nde doğayı katlederek yapmak istediği taşocağına karşı köylülerin direnişi 17. gününde. Köylüler, “Cengiz geri adım atmadan biz buradan çekilmeyeceğiz. İşkencedere’de taş, toz, dinamit, Cengiz istemiyoruz. Taşocağına da dinamite de Cengiz’e de geçit vermeyeceğiz” dediler.
Jandarma barikatını aşamadıkları için vadiye patika yollardan iki saat yürüyerek ulaşan köylüler, iş makinesinin hâlâ çalıştığını söyledi.
Bölgede çadır kuran köylülerden Zeynep Baş, “Taşocağını durdurmak için günlerdir direniyoruz. Bulunduğumuz bölgenin karşısında Ayvalık taşocağı var. Orada atılan dinamitler sonucu çıkan tozun göğe nasıl yükseldiğini görüyoruz. Patlama seslerini duyuyoruz. Birileri ceplerini dolduracak diye vadimizden vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.
Öte yandan CHP milletvekilleri Mehmet Bekaroğlu ve Uğur Bayraktutan da köylülerin direnişine destek oldu. Doğa nöbetine katılan Bayraktutan, “Burada sorun siyasi irade. Devlet, ormanı vatandaştan korurdu. Şimdi devir değişti. Biz devletten ve bir işadamından ormanlarımızı koruyoruz” ifadelerini kullandı.
GELECEK PARTİSİ’NE ENGEL
Gelecek Partisi’nin İkizdere’de direnen köylülere destek ziyaretinde bulunmak ve bölgede inceleme yapmak için valiliğe yaptığı başvuru, sokağa çıkma yasağı gerekçesiyle reddedildi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medyadan, “İkizdere’de doğa ve çevre katliamı yapmaya izin var! Yaşananları yerinde görüp inceleme yapmak isteyen parti yöneticilerimize izin yok! Utancınızı yasaklarla saklayamazsınız!” ifadelerini kullandı.
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