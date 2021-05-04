Jandarma, İkizdere'deki direnişi önlemek için patikalara barikat kurdu

04 Mayıs 2021 Salı, 04:00

Rize İkizdere’de taşocağına karşı mücadele veren direnişçiler, “Burada yapılan doğa talanı tüm bölgeyi etkileyecek. Çağrımıza kulak verin” dedi. Jandarma, direnişçilerin çalışma alanına girmesine engel olmak için patika yollara kadar barikat kurarken Musa Yılmaz isimli yurttaş gözaltına alındı.

İşkencedere Vadisi’nde AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taşocağına karşı direniş dün de sürdürüldü. Yurttaşlar vadiye girmek için gece karanlığında yola koyularak alana giderken iş makinelerinin çalıştığı kısım jandarma barikatı ile kapatıldı.

‘JANDARMAYI AŞAMIYORUZ’

Direnişçi kadınlardan Zeynep Baş, “Jandarmayı aşamıyoruz. İş makineleri korunuyor. Bizi engelledikleri için kilometrelerce yol yürüyoruz. Bundan da gocunmuyoruz. Ama lütfen bize destek olun, bize güç verin. Burada yapılan doğa talanı tüm bölgeyi etkileyecek. Çağrımıza kulak verin” dedi.

Direnişe destek veren CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Gücümüz kalmadı, durduramıyoruz. Şahit olun; biz bu kötülüklere, işlenen bu katliama, doğa cinayetine karşı çıktık. Buradaki insanların moralleri bozuldu. Pandemi var, hiçbir destek gelmiyor. Herkese ceza yazıyorlar. Bu güzelim yerler gidiyor. Dün (önceki gün) Ordu milletvekilimiz bu derede alabalık yakaladı, şu anda tamamen taşla dolmuş vaziyette.”

TMMOB’DEN AÇIKLAMA

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), “İkizdere, İşkencedere Vadisi’nde taşocağına hayır!” başlıklı bir açıklama yaptı. Açıklamada,“Cevizli ve Şimşirli köylerinin sınırlarında, birbirine bakan iki yamaç orman arazisinde projelendirilen taşocaklarına verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptali için yöre halkı 17 Mart 2021 tarihinde dava açtı. Ancak yargı süreci devam ederken bütün ülke genelinde olduğu gibi, burada da iş makineleri alana girdi. Herhangi bir kamu yararı sağlamayan bu proje ile İkizdere halkının yaşam alanlarının talan edilmesine karşı, kamuoyunu bu doğa ve sağlıklı yaşam direnişi karşısında duyarlı olmaya ve destek olmaya çağırıyoruz” denildi.