İşkencedere'de yapılmak istenen taşocağına karşı direniş devam ediyor

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:00

Rize İkizdere’deki İşkencedere Vadisi’nde AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat’ın yapmak istediği taşocağına karşı direniş devam ediyor. Jandarmanın barikat kurduğu vadi çevresinde bekleyişini sürdüren yöre halkına CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ve Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman dün destek ziyaretinde bulundu.

İş makineleri aralıksız çalışırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yöre halkını yapılacak taşocağı hakkında bilgilendirmek üzere bir toplantı düzenledi. Bilgilendirme toplantısı ikna toplantısına dönüşürken, toplantıda söz alan köylülerin avukatı Yakup Okumuşoğlu, “Ulaştırma Bakanlığı’nın reklamını yapıyorsunuz deminden beri, bizim devletimiz, bizim bakanlığımız, gurur duyuyoruz ama mühendislik diyorsunuz... Çorlu’da 24 kişi gidiyor yapmış olduğunuz altyapıdan. Mühendislik çalışması dediğiniz hatalardan birisidir. Buranın altında insanlar yaşıyor, buranın üstünde köyler var. Siz burayı 3 sene de işletseniz, 4 sene de işletseniz dinamit atacaksınız her gün... Aldığınız proje dağıtım dosyası, başvuru yaptığınız dosyanın adresinde Cengiz İnşaat gözüküyor. Bakanlığı Cengiz İnşaat’a mı bağladınız? Bu devlet, Cengiz İnşaat’tan mı ibaret?” ifadelerini kullandı. Okumuşoğlu’nun tepkisine kürsüdeki bakanlık yetkilisi sadece “sabredin” demekle yetindi. Köylülerin büyük bir kısmı, sorularına yanıt alamayınca salonu terk etti.

BAROLARA ÇAĞRI

Cumhuriyet’e konuşan Okumuşoğlu, “Yetkili doğru olmayan bilgiler verdi. Burada bir taşocağı daha yapmak için izin aldıklarından hiç bahsetmedi. Önce halka bilgilendirme toplantısı yapılır. ÇED süreci işletilir ama ÇED’den çıkararak bu projeleri yapıyorlar. Vadide talana imza atıp bilgilendirme toplantısı yapılmasının ne anlamı var?” dedi. Barolara çağrıda bulunan Okumuşoğlu, “Tek çözüm projenin iptali. Biz burada kaybedersek herkes kaybeder. Hukukçu arkadaşlarımız hukuki destek versin, herkes bir şey yapsın” diye konuştu.

Vatan Partisi Rize İl Başkanı Salih Öksüz ise Cengiz İnşaat’a destek çıkerken, taşocağına karşı direnen yurttaşlara yönelik “Biden tayfası, salatalıklar” ifadelerini kullandı. Öksüz, “ABD Başkanı Biden tayfası ve türevlerinin marifetleri İkizderede de devam ediyor. İktidara vurmak için her türlü entrikayı çeviriyorlar. Salatalıklar, bu kafayla devam edin. Bakalım bir arpa yol alabilecek misiniz” dedi.

RİZELİ SİYASİLERDEN DESTEK



Rizeli siyatçiler, eski Dışişleri Bakanı ve SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve HÜR Parti Genel Başkanı Yaşar Okuyan, Sol Parti Parti Meclis üyesi Alper Taş, eski LDP Genel Başkanı Besim Tibuk, eski devlet bakanları Algan Hacaloğlu, İbrahim Tez, eski milletvekilleri Oktay Ekşi, Halit Dumankaya, Mehmet Haberal, Yakup Kepenek, Ahmet Güryüz Ketenci, Sami Kumbasar, Metin Öney, Necdet Saruhan, Şadan Tuzcu ve CHP İstanbul Mİlletvekili Mehmet Bekaroğlu İkizdere’de yaşanan doğa talanına karşı çıkan direnişçilere destek bildirisine imza attı. Bildiride, “Biz Rizeli siyasetçiler; hemşerilerimizin, ata topraklarına sahip çıkarak sergiledikleri direnişlerini destekliyoruz. Yönetimi, halkın onayını almayan müdahalelerden uzak durmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.



CENGİZ: BAKANLIĞIN TERCİHİ

İşletmeci firma Cengiz İnşaat, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ait ‘Rize İyidere Lojistik Limanı’ projesi, firmamızca gerçekleştirilecektir. Hammaddenin temin edilmesi planlanan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı, bakanlık tarafından seçilmiştir. Bu süreçte şirketimizin herhangi bir tespit yetkisi veya tasarrufu bulunmamaktadır” denildi.

