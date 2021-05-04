"Böyle taş yalnız İkizdere’de var" diyen AKP’li Yazıcı’yı ÇED raporu yalanladı
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın, İkizdere’de açılacak taş ocağıyla ilgili “Böyle taş yalnız İkizdere’deki bu vadide var” sözünü, bölgeden numune alınmadığını gösteren ÇED raporu yalanladı.
Rize’nin İkizdere ilçesinde doğasını korumak isteyen yurttaşların direnişi sürüyor. İşkencedere Vadisi’nde yapılmak istenen taş ocağıyla ilgili AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Burada çok özel bir taş olduğu kanısına varıldı. Bu teknik bir konudur. Mühendisler araştırdı. Kullanılacak malzemenin nitelikli bazalt olduğu ve deniz suyuna dayanıklı olacağı ve ağır olacağı bildirilmiş. Böyle taş yalnız İkizdere’deki bu vadide var” demişti.
Evrensel'den Eylem Nazlıer'in haberine göre; ÇED raporunu inceleyen Jeofizik Mühendisi, Deprem Bilimi Doktoru Dr. Savaş Karabulut, tutanağa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün ilgili ocak sahası için araştırmaya gelen mühendisler tarafından ‘Numune alınmasına ihtiyaç duyulmamıştır’ cümlesinin yazıldığını, ayrıca ÇED raporunu hazırlayan firmanın bu tutanağı rapora eklediğine dikkat çekti.
Konuya ilişkin konuştuğumuz Jeofizik Mühendisi, Deprem Bilimi Doktoru Dr. Savaş Karabulut, “Yazıcı’ya bu açıklamayı hangi kurumun verdiği sorusu, aydınlatılmaya mahkumdur” dedi.
"ÇED RAPORUNDA İHTİYAÇ DUYULMAMIŞ"
“Kontrollü gözlem ve deneye yani bilimsel metodolojiye dayanarak İkizdere’deki bazalt türü için özel denmiyor! İş başka. Daha az maliyetle, daha çok kazanç” diyen Karabulut, “Bu projenin ÇED raporu Nota Çevre Proje Danışmanlık Müh. İnşaat. San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından ağustos-2020’de hazırlanmıştır. Hazırlanan rapor incelendiğinde ise AKP Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı’nın ifade ettiği gibi “Burada çok özel bir taş olduğu kanısına varıldı. Bu teknik bir konudur. Mühendisler araştırdı. Kullanılacak malzemenin nitelikli bazalt olduğu ve deniz suyuna dayanıklı olacağı ve ağır olacağı bildirilmiş. Böyle taş yalnız İkizdere’deki bu vadide var” sözü ise kamu yararı adına bilimsel bir açıklama yapmayı gerektirmektedir. Nedeni ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün ilgili ocak sahası için araştırma yapmaya gelen mühendisler “Numune alınmasına ihtiyaç duyulmamıştır” cümlesini tutanağa yazıp, ÇED raporunu hazırlayan firma tarafından raporun EK-16 bölümünde bu tutanağı sunmuş olması” dedi.
Video Haberler
- Giysi toplama kutusunda ölüm kalım savaşı kamerada
- Toplu taşımada ürküten görüntü
- Kısıtlamada kan donduran görüntüler!
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Ceyhan'dan Sağlık Bakanlığı'na çağrı
- Gazeteciden flaş iddia: Mehmet Cengiz'den Koç'a dev vaat
- Süleyman Soylu dua etsin, seyirci yasağı var
- Son ankette çarpıcı Z kuşağı detayı
- Sedat Peker Mehmet Ağar'ı neden hedef aldı?
- Mısır ile 'dostum Sisi' dönemi! Türkiye adım attı
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Tepkiler çığ gibi
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'tam kapanma' açıklaması
- Reuters'tan çarpıcı 'Türkiye' analizi
- Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu