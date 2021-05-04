"Böyle taş yalnız İkizdere’de var" diyen AKP’li Yazıcı’yı ÇED raporu yalanladı

04 Mayıs 2021 Salı, 09:51

Rize’nin İkizdere ilçesinde doğasını korumak isteyen yurttaşların direnişi sürüyor. İşkencedere Vadisi’nde yapılmak istenen taş ocağıyla ilgili AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Burada çok özel bir taş olduğu kanısına varıldı. Bu teknik bir konudur. Mühendisler araştırdı. Kullanılacak malzemenin nitelikli bazalt olduğu ve deniz suyuna dayanıklı olacağı ve ağır olacağı bildirilmiş. Böyle taş yalnız İkizdere’deki bu vadide var” demişti.

Evrensel'den Eylem Nazlıer'in haberine göre; ÇED raporunu inceleyen Jeofizik Mühendisi, Deprem Bilimi Doktoru Dr. Savaş Karabulut, tutanağa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün ilgili ocak sahası için araştırmaya gelen mühendisler tarafından ‘Numune alınmasına ihtiyaç duyulmamıştır’ cümlesinin yazıldığını, ayrıca ÇED raporunu hazırlayan firmanın bu tutanağı rapora eklediğine dikkat çekti.

Konuya ilişkin konuştuğumuz Jeofizik Mühendisi, Deprem Bilimi Doktoru Dr. Savaş Karabulut, “Yazıcı’ya bu açıklamayı hangi kurumun verdiği sorusu, aydınlatılmaya mahkumdur” dedi.

"ÇED RAPORUNDA İHTİYAÇ DUYULMAMIŞ"

“Kontrollü gözlem ve deneye yani bilimsel metodolojiye dayanarak İkizdere’deki bazalt türü için özel denmiyor! İş başka. Daha az maliyetle, daha çok kazanç” diyen Karabulut, “Bu projenin ÇED raporu Nota Çevre Proje Danışmanlık Müh. İnşaat. San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından ağustos-2020’de hazırlanmıştır. Hazırlanan rapor incelendiğinde ise AKP Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı’nın ifade ettiği gibi “Burada çok özel bir taş olduğu kanısına varıldı. Bu teknik bir konudur. Mühendisler araştırdı. Kullanılacak malzemenin nitelikli bazalt olduğu ve deniz suyuna dayanıklı olacağı ve ağır olacağı bildirilmiş. Böyle taş yalnız İkizdere’deki bu vadide var” sözü ise kamu yararı adına bilimsel bir açıklama yapmayı gerektirmektedir. Nedeni ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün ilgili ocak sahası için araştırma yapmaya gelen mühendisler “Numune alınmasına ihtiyaç duyulmamıştır” cümlesini tutanağa yazıp, ÇED raporunu hazırlayan firma tarafından raporun EK-16 bölümünde bu tutanağı sunmuş olması” dedi.