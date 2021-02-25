İSKİ açıkladı: İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı artmaya devam ediyor

25 Şubat 2021 Perşembe, 10:46

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 34,91 arttı. Kar yağışının başladığı 12 Şubat Cuma gününden bu yana ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 7,96 yükseldi.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 54,07 olarak ölçüldü.

24 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 716 bin metreküp

25 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %54,07 pic.twitter.com/uJ011EF2me — İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) February 25, 2021

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 64,24, Terkos'ta yüzde 50,57, Sazlıdere'de yüzde 29,17, Alibey'de yüzde 58,73, Büyükçekmece'de yüzde 56,76, Ömerli'de yüzde 63,90, Darlık'ta yüzde 59,43, Elmalı'da yüzde 62,29, Kazandere'de yüzde 63,47 ve Pabuçdere'de yüzde 37,38 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 469 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 716 bin metreküp oldu.

GÜN GÜN DOLULUK ORANLARI

6 Şubat: Yüzde 44,34

7 Şubat: Yüzde 44,55

8 Şubat: Yüzde 44,70

9 Şubat: Yüzde 44,78

10 Şubat: Yüzde 44,99

11 Şubat: Yüzde 45,09

12 Şubat: Yüzde 45,48

13 Şubat: Yüzde 46,11

14 Şubat: Yüzde 46,44

15 Şubat: Yüzde 47.20

16 Şubat: Yüzde 47.82

17 Şubat: Yüzde 48.28

18 Şubat: Yüzde 48.67

19 Şubat: Yüzde 49.16

20 Şubat: Yüzde 50,03

21 Şubat: Yüzde 50,56

22 Şubat: Yüzde 51,33

23 Şubat: Yüzde 52,29

24 Şubat: Yüzde 53,14

25 Şubat: Yüzde 54,07

SON 15 YILIN DOLULUK ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranı, 25 Şubat tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,98, 2007'de yüzde 55,42, 2008'de yüzde 34,34, 2009'da yüzde 75,16, 2010'da yüzde 97,52, 2011'de yüzde 91,65, 2012'de yüzde 85,98, 2013'te yüzde 83,93, 2014'te yüzde 29,89, 2015'te yüzde 96,44, 2016'da yüzde 86,79, 2017'de yüzde 87,50, 2018'de yüzde 80,48, 2019'da yüzde 91,50, 2020'de yüzde 62,83 olarak gerçekleşti.