İskilipli Atıf'ın anılmasına tepkiler sürerken, Cumhurbaşkanlığı danışmanından dikkat çeken mesaj
Milli Mücadele döneminde İngilizlerin desteği ile Kuvayi Milliye’ye düşmanlık yapan Teali İslam Cemiyeti’nin yöneticisi İskilipli Atıf’ın Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve yöneticiler tarafından mezarı başında anılmasına tepkiler sürerken, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj yayımladı.
Milli Mücadele döneminde İngilizlerin desteği ile Kuvayi Milliye’ye düşmanlık yapan Teali İslam Cemiyeti’nin yöneticisi İskilipli Atıf’ın Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve yöneticiler tarafından mezarı başında anılmasına tepkiler sürüyor.
Cumhurbaşkanlığı danışmanı niteliğinde görev yapan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, İskilipli Atıf'ın devlet erkanı tarafırdan anılmasına tepkiler sürerken sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken paylaşımda bulundu.
Karaca, Kurtuluş Savaşı’na ve Atatürk’e verdiği destekle bilinen, ilk Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Rıfat Börekçi’yi andı.
Mehmet Rıfat Börekçi’nin fotoğrafını paylaşan Karaca, şunları yazdı:
“MEHMET RIFAT BÖREKÇİ. Ankara Müftüsü sıfatıyla, Türk Kurtuluş Savaşı'na, Kuvay-ı Milliye’ye ve Mustafa Kemal Paşa'ya önemli desteklerde bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı’dır. Ruhu şad olsun. Minnet, şükran ve Fatiha’larla anıyorum..”
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