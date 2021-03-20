İskoçya derbisinde Celtic, Rangers ile karşılaşacak
İskoçya 1. Futbol Ligi'nde (Premiership) 2020-21 sezonunun son "Old Firm" derbisinde Celtic, Rangers'ı yarın konuk edecek.
İskoçya 1. Futbol Ligi'nde (Premiership) 2020-21 sezonunun son "Old Firm" derbisinde Celtic, Rangers'ı yarın konuk edecek.
Glasgow kenti ekiplerinin karşı karşıya geleceği ligin 32. hafta karşılaşmasında, Celtic, şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Rangers'ı Celtic Park'ta ağırlayacak. Tivibu Spor kanalından naklen yayınlanacak derbi, yarın TSİ 15.00'te başlayacak.
Ligde 32 hafta sonunda 88 puan toplayan eski yıldız futbolcu Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, zirveyi garantilemesinin yanı sıra namağlup unvanını da sürdürüyor. Celtic ise 68 puanla ikinci sırada yer alıyor.
İki takım arasındaki önceki lig karşılaşmasını Rangers, 1-0 kazanmıştı.
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