Beşiktaş'tan şampiyonluk kupası açıklaması
Beşiktaş, puan tablosundaki puan durumuna göre Galatasaray maçında şampiyon olunması halinde kupanın Türk Telekom Stadı'na getirilmesi gibi bir taleplerinin olmadığını açıkladı.
Beşiktaş'ın internet sitesi üzerinden gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçına şampiyonluk kupasının getirilmesi iddiaları ile ilgili bir açıklama yayınladı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Süper Lig 2020-21 sezonunun bitimine üç hafta kala 81 puanla lider konumda bulunan Futbol A Takımımızın, ligin 40. haftasında Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray ile oynayacağı maçın sonunda ortaya çıkacak puan durumuna göre şampiyonluğunu ilan etmesi halinde şampiyonluk kupasını Türk Telekom Stadı’nda kaldırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunacağımız şeklinde basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Camiamızın şu anda en büyük beklentisi, başarılı performansıyla haklı bir şekilde ligin zirvesinde yer alan Futbol A Takımımızın bir an evvel şampiyonluğunu ilan ederek milyonlarca sevenini bir kez daha gururlandırmasıdır.
118 yılık şerefli mazimizden aldığımız Beşiktaşlılık duruşumuzun bir gereği olarak hiçbir rakibimize asla saygısızlık yapmayız. Beşiktaşımız şampiyonluğun en büyük adayıdır ancak lig henüz bitmemiştir. Oynanacak üç maçımız daha vardır. Şampiyon olduğumuz vakit, kupamızı hak ettiğimiz şekilde ve hak ettiğimiz yerde kaldırmak en doğal hakkımızdır."
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