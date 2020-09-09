İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan İngiltere'nin iç pazar kanununa tepki

09 Eylül 2020 Çarşamba, 12:46

İngiliz hükümeti'nin, BREXIT sonrası Birleşik Krallık içinde AB'nin hakem rolünü devralmasını öngören 'iç pazar kanunu', İskoçya ve Galler cephesinde tepkiye yol açtı.

İskoçya Anayasa Bakanı Michael Russell, İngiltere Hükümeti'nin İskoç Parlamentosu'nun iradesine ve Birleşik Krallık anayasasının yetki devri anlaşmasına saygı göstermediğini ve bu durumun da Birleşik Krallık Hükümeti'nin istediği zaman kuralları görmezden gelebileceğini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

"EŞİTLERİN ORTAKLIĞI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Russell, krallığa bağlı diğer ülkelerin iradelerinin gözardı edildiğini vurgulayarak, bu durumda eşitlerin gerçek bir ortaklığı olmadığını, ayrıca buna itiraz edecek bir mekanizma da bulunmadığını söyledi.

Krallığa bağlı Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan yetkililer, tasarının Birleşik Krallığın altını oyacağını söylüyor.

"YETKİLERİMİZ TIRPANLANACAK"

Reuters'a konuşan bir İngiliz hükümet yetkilisi, uluslararası hukukun belli ölçülerde ihlal edildiğini kabul etti. Adı açıklanmayan yetkili ayrıca, bu durumun AB ile ticaret ticaret görüşmelerini tehlikeye atabileceği de sözlerine ekledi.

Bağımsızlık yanlısı İskoç Ulusal Partisi'nden (SNP) Devlet Bakanı Nicola Sturgeon, Birleşik Krallık hükümetinin yeni tasarısını İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'ya ait yetkileri ortadan kaldıracağını, bunun da “yetki devrine karşı tam bir karşı saldırı” olacağını belirtti.