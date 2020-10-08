İskoçya Milli Takımı'nda 3 koronavirüs
İskoçya Milli Futbol Takımı'nda Stuart Armstrong, Kieran Tierney ve Ryan Christie'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) test sonucu pozitif çıktı.
İskoçya Milli Futbol Takımı'nda Stuart Armstrong, Kieran Tierney ve Ryan Christie'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) test sonucu pozitif çıktı.
İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takım kampında Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Southamptonlı Armstrong, Arsenalli Tierney ve Celticli Christie'nin 14 gün boyunca karantina altında tutulacağı belirtildi.
Söz konusu futbolcular, İskoçya'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off turu yarı finalinde bu akşam İsrail'le oynayacağı karşılaşma ile UEFA Uluslar Ligi'nde Slovakya ve Çekya karşısında görev alamayacak.
Futbolcuların yanı sıra yeni tip koronavirüse yakalandığı tespit edilen birer fizyoterapist ve masör de karantinaya alındı.
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