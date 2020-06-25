İŞKUR çalışanlarında pozitif sayısı hızla artıyor

25 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), normalleşmenin başladığı 1 Haziran sonrasında vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çekti. İstanbul İŞKUR Müdürlüğü’nde 27, Afyonkarahisar İŞKUR İl Müdürlüğü’nde il müdürü dahil 15, Ankara SGK Başkanlığı’nda 2 çalışanın testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

İstanbul ve Ankara’da karantina uygulanmazken, İŞKUR Afyonkarahisar İl Müdürlüğü’nün dün itibarıyla 15 günlüğüne karantinaya alındığı açıklandı. KESK, “Samsun Adliyesi Vergi Mahkemesi’nde pozitif vakalar yaşanmış, mahkeme kapatılmıştır. Diyarbakır, Batman, Van, Şırnak, Ş.Urfa, Manisa illerinde sağlık emekçilerinden Covid-19’a yakalanma oranı hızla artmıştır” dedi.

KESK, 1 Haziran sonrasında pandemi hastanesi olmaktan çıkarılan hastanelerdeki çalışanların da karantinaya alınmadan, teste tabi tutulmadan normal servislere alındıklarına işaret etti.

KESK, iktidarın test sayılarını azaltarak genel tabloyu değil bir gün önceki veriler ile kıyaslama yaptığını, verilerin bağımsız kurumlarla paylaşılmadığını dile getirdi.