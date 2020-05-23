İşkur, pozitif vakaya karşın ofise çağırdı: 500 kişi aynı ofiste

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 06:00

Teleperformance şirketinde müşteri hizmetleri personeli olarak çalışan kursiyerler, 1 Mayıs Perşembe günü ofiste bir kişide koronavirüs çıkınca apar topar evlerinden çalışmaya gönderildi.



Pozitif vakanın ardından 2 kişi koranavirüs şüphesiyle hastaneye başvurdu. Olayın üzerinden 14 gün geçmeden İŞKUR’un direktifi ile kursiyerler 13 Mayıs günü ofise döndü. Koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran çalışan da karantina sürecinde olmasına rağmen ofise gelerek mesai yapmak zorunda kaldı.

İşyerinde çalışanlar, gazetemize ulaşarak işlerinin normalde evden rahatlıkla yapılabileceğini, firmanın da kendilerini eve taşımak istediğini, ancak İŞKUR’un buna izin vermediğini kaydetti.

Toplamda 3 bine yakın çalışanın olduğu şirkette bordrolu personelin evden çalıştığını aktaran kursiyerler, “İŞKUR sürecinde olan personel sayısı 500 civarında. Fakat İŞKUR ısrarla yasak diyor. Ofiste çalışmamız için işyerine baskı yapıyor” ifadelerini kullandı.

Kursiyerler, İŞKUR’un çalışıp çalışmadıklarını denetleyebilmek adına bu yasağı getirdiğini savundu.

‘ÖLMEK İSTEMİYORUZ’

Ofise dönüş zorlamasını CİMER’e ve bakanlığa şikâyet eden ancak hiçbir adım atılmadığından yakınan kursiyerler, İŞKUR’a da dilekçe verdi.

Kursiyerler, “Ölmek istemiyoruz biz. Hiçbir şey insan sağlığından önde gelemez. Lütfen bizlere yardımcı olun. Kendi sağlığımız ve yakınlarımızın sağlığı böylesine saçma bir yasak ile riske atılıyor” ifadelerini kullandı.