İsmail Küçükkaya koronavirüs karantinasında
Her sabah aynı saatte FOX TV'de Çalar Saat isimli programla izleyici karşısına çıkan İsmail Küçükkaya, bugün yerini Ezgi Gözeger'e bıraktı. Küçükkaya, bugün ekranda yer almamasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Covid 19 testi yaptırdığını belirten İsmail Küçükkaya, önlem aldığını ifade etti.
Küçükkaya, sosyal medyada “Günaydın arkadaşlar; dün Covid 19 testi yaptırdım. Sonuç bugün çıkacak Tedbiren bu sabah yayına çıkmadım. Test sonucunu bekliyoruz. Sonucu bildireceğim. Teşekkürler” mesajını paylaştı.
İşte o mesaj:
Günaydın arkadaşlar; dün Covid 19 testi yaptırdım. Sonuç bugün çıkacak Tedbiren bu sabah yayına çıkmadım. Test sonucunu bekliyoruz. Sonucu bildireceğim. Teşekkürler.— Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) October 30, 2020
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