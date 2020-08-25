İsmail Küçükkaya'dan 'veda' paylaşımı
Fox TV'de yayınlanan Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya, kanalın ana haber sunuculuğunu bırakan Fatih Portakal için sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
Fox Tv'nin ana haber sunuculuğunu bırakan Fatih Portakal için bir mesaj da eski mesai arkadaşı İsmail Küçükkaya’dan geldi. Aynı kanalda Çalar Saat programını sunan Küçükkaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Portakal'a böyle veda etti:
"Yolun açık olsun sevgili Fatih Portakal 7 yıl yol arkadaşlığı yaptık. Ben sabah, sen akşam. Bir de seçim geceleri. Benim ve Türkiye için unutulmaz. Verdiğin kararın hayırlı olmasını dilerim. Bu, eşine en güzel ‘armağan' oldu. Yılın transferini o yaptı. Huzur ve sağlık diliyorum."
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