Arabasını çizdiği için engelli çocuğu darbetti
Muğla'nın Menteşe ilçesinde akülü tekerlekli sandalye ile dengesini kaybederek otomobile çarpan 17 yaşındaki engelli İsmet Canfer'in araç sahibi tarafından darp edildiği iddia edilirken, Canfer ailesi şahıstan şikayetçi oldu.
Olay, Menteşe ilçesi Kuyucak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Küçük Kuyucak mevkiinde 17 yaşındaki engelli İsmet Canfer, akülü tekerlekli sandalyesinin hakimiyetini kaybederek mahalleye gelen F.Y.'nin aracına çarptı. O anda sinirlenerek aracından inen F.Y. iddiaya göre engelli gence tokat attı. Yaşanan olay üzerine Canfer ailesi emniyete giderek F.Y.'den şikayetçi oldu.
Engelli İsmet Canfer, "Mahallemize birisini ziyarete gelmiş. Evin girişine aracını park etmiş. Ben de akülü tekerlekli sandalyem ile geçerken dengemi kaybettim ve aracı yanlışlıkla çizdim. Adam araçta oturuyormuş. Otomobilinden inip bana tokat attı. Darp raporu alıp şikayetçi olduk" dedi.
Resmi rakamlara göre Türkiye’de 8 milyondan fazla kişi engellidir. Engelliler birçok alanda hak ihlaline maruz bırakılmaktadır ve her yıl yaşanan hak ihlallerine yönelik davalar açılıp kamuoyuna yansımaktadır.
Video Haberler
- İş insanının el ve ayaklarını bağlayarak gasp ettiler
- İstanbul'da skandal olay! Kameraya böyle yakalandı
- İstanbul'da yüksek sesli müzik kavgası
- Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler
- Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
- Trenin makinistine el sallayıp durdurmaya çalıştı
- JASAT ekibini şoke eden olay
- Restoranda çalışan garson, aşçıları vurdu: 2 yaralı
- Kask takmayan motosikletli hayatını kaybetti
- Düğünde oynayan teyzeyi görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Seren Serengil'den Gülben Ergen'e dikkat çeken sözler
- 400'den fazla erkeğin toplu tacizine uğradı!
- Gülben Ergen'den 'korona' paylaşımı düzeltmesi
- Maçoğlu: Kaymakam üzerimize yürüdü
- Manisa'da işçilerin olduğu araçta kaza: 4 ölü, 6 yaralı
- Anadolu insanı asla böyle değildi
- Selin Ciğerci'den Deniz Akkaya için yeni hamle
- Erdoğan ve Bahçeli'nin bu fotoğrafına dikkat çeken yorum
- Türk yetkililer 'havalimanı' kararını açıkladı
- TTB'den dikkat çeken Delta varyantı uyarısı