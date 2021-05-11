Engellilerin yaşadığı ihlaller görünenden çok daha fazla, pandemi de tuz biber ekti

11 Mayıs 2021 Salı, 04:00

TOHAD Başkanı Süleyman Akbulut, “Şu an Türkiye’de en temel sorunumuz engelli hakları ile ilgili bir mevzuat çıkarılmış durumda ama mevzuat uygulamaya geçmiyor. Engellilerin hakları geriliyor. Türkiye’de engellilerin sorunu merhamet ve yardım temelli olarak görülüyor ama bu bir hak meselesidir” diye konuştu. TOHAD’ın Hrant Dink Vakfı Sivil Toplumu Güçlendirme Hibe Programı desteği ile yürüttüğü Engelli Hakları İzleme Çalışması kapsamında hazırlanan raporda, engellilerin yaşadığı hak ihlallerinin Adalet Bakanlığı tarafından istatistiğinin tutulmadığına değinildi.

Rapora göre 2020 yılı içerisinde medyaya yansıyan fiziksel, cinsel şiddet içeren 84 farklı olay yaşandı. Raporda, “Bazı haberlerde mağdur engelli sayısı tam olarak belirlenemediğinden toplam mağdur sayısı tespit edilememekle birlikte, mağdur engelli sayısının görünenden çok daha fazla olduğu açıktır. Özellikle cinsel istismar ve saldırı olaylarının çoğu zaman tesadüfen ya da hamilelik sonucu ortaya çıkması, yaşanan olayların ortaya çıkan olaylardan çok çok daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır” ifadelerine yer verildi.

Rapora göre 2019 yılında 126 bin 670’e varan engelli işçi çalışan sayısı, 2020 yılında yaşanan pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle 102 bin 523’e düştü. Bu bağlamda istihdam bir yıl içinde yüzde 19 oranında düşerken bu düşüşün 2021 yılında şiddetlenerek artmasının beklendiğine dikkat çekildi. Raporda, “Engelli aylıkları her yıl, yeterli artış yapılmadığı için alım gücünü kaybetti” denildi.

HAK KAYIPLARI

TOHAD Başkanı Süleyman Akbulut ise “Engelliler çok ciddi ayrımcılığa ve hak kaybına maruz kalıyorlar. Kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin engellilerle ilgili yasalarının uygulanması konusunda ciddi bir eylem planı ortaya koyması ve ilgili yerlerin uyarılması gerekiyor. Sorunu bir insan hakları sorunu olarak ele almaları gerekiyor” diye konuştu.