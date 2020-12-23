İSO Başkanı Bahçıvan'dan spekülasyon ve fırsatçılık uyarısı!

23 Aralık 2020 Çarşamba, 15:09

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, İSO Meclisi'nin aralık ayı olağan toplantısı, "Covid-19 Gölgesinde 2020 Değerlendirmesi, 2021'e Bakış ve İSO Olarak Hedeflerimiz" ana gündemi ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Bahçıvan, 2020 yılı faaliyetlerinin Covid-19 gölgesinde geçtiğini belirterek, salgın sürecinin bitimiyle birlikte Türkiye'nin her şeyden önce yeni bir büyüme modeli konusunda çok daha güçlü ve stratejik karar vermesi gerektiğini belirterek, "O da büyümenin oranından daha çok, büyümenin kalitesi gerçeğidir. Geçmiş yıllar şu gerçeği bize net olarak gösterdi; artık çok yıldızlı ama sanayinin payının, sanayinin katkısının düşük olduğu ve uzun vadede de Türkiye'ye bedel üreten büyüme modeliyle ilerleyemeyiz. Bunun yerine daha dengeli ama sürdürülebilir ve sanayinin niteliğinden payını almış olan bir büyüme modelini oluşturmalıyız. 2021 ve sonrası için böyle bir modelin Türkiye açısından çok daha doğru olacağını düşünüyoruz. Onun için dar kesitli büyüme oranları üzerinden konuşmak yerine 2021 sonrasında kaynakları doğru kullanarak Türkiye'yi temel sorunlarından kurtaracak olan bir büyüme stratejisi üzerinde durmalıyız" dedi.

"BÜYÜK ULUSLARARASI FİNANSMAN FONLARI, SPEKÜLATİF KAZANÇLARA YOL AÇIYOR"

İSO'nun 2021 yılına yönelik hedeflerini de paylaşan Bahçıvan, "Şu anda birçok sektörümüz, üretimleri için gerekli ham maddeyi yurt içinden de, yurtdışından da teminde hem miktar hem de maliyet açısından büyük güçlükler yaşıyor. Özellikle büyük uluslararası finansman fonları, bu olumsuz gelişmede aktif rol oynuyor. Dünyada tedbir paketleri adıyla piyasaya sürülen kaynaklar, gerçek hedeflerine ulaşmak yerine, kontrolsüz bir şekilde kullanılarak ham madde fiyatlarında fırsatçılık yaparak spekülatif ve ölçüsüz kazançların ortaya çıkmasına yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Bu olumsuz durumun, sanayi şirketlerinin işletme sermaye ihtiyaçlarını artırırken, maliyet enflasyonuna da neden olduğunu vurgulayan Bahçıvan, "Bu konuyu önümüzdeki günlerde ele alacağız ve üreticilerle tedarikçileri sektörel bazda bir araya getireceğimiz toplantılarda bu önemli soruna çözüm arayışı içinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"İYİMSERLİĞİN ÖLÇÜSÜNÜ DE KAÇIRMAYACAĞIZ"

Erdal Bahçıvan, gelecek adına yeni bir hikaye yazmak için yeni ve güçlü bir yatırım dönemine ihtiyaç duyulduğunu aktararak, "Bu yatırım döneminin oluşabilmesi için de sanayiye dönük kaynakların daha doğru kullanılabilmesi adına yeni bir stratejik sürece girmemiz gerekiyor. Hep söylediğimiz bir husus var; Türkiye'nin kaynak problemi yoktur, Türkiye'nin kaynakları doğru kullanmama problemi vardır. Önümüzdeki aylarda, yıllarda, elimizdeki çok da bol olmayan kaynaklarımızı doğru yönlendirip onu sanayi adına doğru geliştirebilirsek bu dönemde elimize geçmiş olan ekonomimizi bir üst lige çıkarma fırsatını da çok iyi kullanmış oluruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye finans kaynaklarının akışında da bir pozitif iklime dönülmesi gerektiğini belirten Bahçıvan, "Çünkü geçmişte olduğu gibi 2021'de de en önemli konumuz finansman olacak. Finansmanın daha rahatlayabileceği, finansa daha rahat ulaşabileceğimiz bir döneme biz yılın ikinci yarısına doğru ulaşabilirsek herhalde yılın ikinci çeyreğinden sonra daha pozitif, 2020'yi tam unutturmasa bile bize moral verecek olan bir sene hayatımıza girer. Ama bunun için de tekrar söylüyorum; ölçülü bir iyimserliği korumamız gerekiyor. Gerçeklerin farkında olacağız, iyimserliğin ölçüsünü de kaçırmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.