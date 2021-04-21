İspanya Başbakanı: Salgının sonuna yaklaşıyoruz
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 4’üncü dalganın yaşandığı ülkede hızlı aşılama programı sayesinde ‘salgının sonuna’ yaklaştıklarını duyurdu.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'nın Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin aşılama programının hızla ilerlediğini ve pandeminin sonuna yaklaştıklarını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sanchez, “Yaz bitmeden nüfusun yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyoruz" dedi. İspanya Sağlık Bakanlığı, 3 milyon 452 bin 119 kişinin aşının her iki dozunu da aldıklarını ve pandemiden bu yana koronavirüse yakalanan hasta sayısının toplamda 3 milyon 435 bin 840 olduğunu belirtti.
Öte yandan İspanya’da bugüne kadar 13 milyon 41 bin 32 kişiye aşı uygulandığı açıklandı.
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