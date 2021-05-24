İspanya EURO 2020'de Real Madridli futbolcular yer almadı

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 13:37

Sergio Ramos, İspanya Milli Takım teknik direktörü Luis Enrique tarafından, İspanya'nın Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2O2O) kadrosuna alınmadı. İspanya EURO 2004'ten sonra ilk kez Sergio Ramos olmadan şampiyonada mücadele edecek.

İspanya'nın EURO 2020 kadrosunda Ramos'un bulunmaması aynı zamanda kadroda Real Madrid'ten hiçbir oyuncunun yer almadığı anlamına geliyor. Real Madrid, şampiyonluk yarışını son ana kadar yürütmüş fakat Atletico Madrid'i geçememişti.

Ramos, Carvajal, Asensio, Lucaz Vazquez, Isco, Nacho, Odriozola gibi Real Madridli futbolcuların hiçbirinin yer almadığı kadroda Barcelona'nın 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Pedri'ye şans verildi.

51 yaşındaki teknik direktör Ramos için "Bu sezon çok fazla maça çıkamadı ve antrenman eksiği var. Dün gece onu aradığımda, ona da bunu söyledim. Bu kararı almak zordu.” açıklamalarında bulunmuştu.

35 yaşındaki yıldız isim bu sezon Real Madrid ile çıktığı 15 maçta 2 gol attı.

İspanya'nın EURO 2020 kadrosu şu şekilde:



