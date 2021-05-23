Şahinbey Belediyespor Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

Şahinbey Belediyespor, Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi final maçında Polonya ekibi Legia Varşova'yı 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
23 Mayıs 2021 Pazar, 18:25
Şahinbey Belediyespor Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
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Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi finalinde Polonya ekibi Legia Varşova'yı 3-1 yenen Şahinbey Belediyespor, kupanın sahibi oldu.

Polonya takımını 3-1 mağlup eden Şahinbey Belediyespor Ampute Futbol Takımına galibiyeti getiren gollere Fatih Şentürk (2) ve Kudred imza attı. 

Akkent Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonun son gününde 2 maç yapıldı. Şampiyonanın son maçında Türkiye temsilcisi Şahinbey Belediyespor, Polonya ekibi Legia Varşova ile finalde karşılaştı. 6. dakikada Bartosz Eastowski ile 1-0 öne geçen Polonya ekibine, Gaziantep temsilcisi 13. dakikada Fatih Şentürk ile yanıt vererek 1-1'lik beraberliği yakaladı. Şahinbey Belediyespor'un 19. dakikada Kudrat Khudoykulov ile skoru 2-1'e taşıdığı maçın ilk yarısı bu skorla bitti. Maçın uzatma dakikaları (Dk. 50+2) oynanırken Fatih Şentürk bir gol daha attı ve Şahinbey Belediyespor, maçı 3-1 kazandı.

Günün ilk maçında ise Azerbaycan ekibi Karabağ ile İtalya temsilcisi Vicenza Calcio, üçüncülük için karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0'lık skorla geçen Vicenza Calcio, organizasyonu üçüncü olarak bitirdi.

Gaziantep ekibi, maçın ardından şampiyonluğun sevincini yaşadı. Gün içerisinde düzenlenecek kapanış seremonisinde takımlara kupa ve madalyaları verilecek.





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