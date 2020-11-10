İspanya'da gündem Arda Turan
Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyete golle katkı sağlayan Arda Turan, Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen Mundo Deportivo gazetesinde 'eski günlere geri dönebilir' diyerek görüldü.
Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 2-1'lik sonuçla galip ayrıldı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Belhanda ve 48. dakikada Arda Turan attı. Kaptan Arda Turan ise, Galatasaray formasıyla tam 9 yıl sonra gol attı.
Karşılaşmanın ardından duygusal anlar yaşayan ve konuştuğu esnada gözleri dolan Arda Turan, "Çok mutluyum. Benim için çok anlamlı gol oldu. Galatasaray benim için çok anlam ifade ediyor. Kazandığımız için mutluyum. Maçı Florya'da kazandık. Hoca taktik dehası bir performans gösterdi" dedi.
Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen Mundo Deportivo, Arda Turan ile ilgili haberinde, "33 yaşındaki Arda Turan, görünüşe göre İspanya'daki iyi formunu tekrar kazanmaya başlıyor" denildi.
"Arda Turan 2015 yazında Atlético de Madrid'den ayrıldığından beri kariyeri yokuş aşağı gitti" denilen haberde, "Arda, Atletico Madrid'den Luis Enrique'nin Barcelona'sına gitmişti. Ancak bu düşüşünün bir başlangıcıydı. Arda, Başakşehir'den sonra, başladığı yere Galatasaray'a geri döndü. 33 yaşındaki Arda Turan, görünüşe göre İspanya'daki iyi formunu tekrar kazanmaya başlıyor" ifadeleri kullanıldı.
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