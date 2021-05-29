İspanya'da Türklerin bulunduğu gemi alabora oldu
Nazmiye Ana isimli geminin yanlış yükleme nedeniyle alabora oldu. Hindistan uyruklu Bhanu Pratap kayboldu.
İspanya'nın Castellon Limanı'nda Nazmiye Ana isimli geminin yanlış yükleme nedeniyle alabora olması sonucu aralarında 5 Türkün de bulunduğu mürettebat denize düştü. Kaza esnasında denize düşenler arasındaki Hindistan uyruklu Bhanu Pratap kayboldu.
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Cezayir'in Bejaia Limanı'na gitmesi planlanan 79 metre uzunluğunda ve 10.9 metre genişliğindeki Nazmiye Ana isimli Panama Bayraklı yük gemisi, dün yükleme sırasında alabora oldu.
5'i Türk 9 mürettebat denize düştü. Kaybolan Hindistan uyruklu Bhanu Pratap için arama çalışmaları devam ederken geri kalan mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi . Gemi mürettebatının bugün İstanbul'a getirilmesi planlandığı kaydedildi.
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