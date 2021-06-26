İspanya’dan Çin menşeili Sinovac aşısı kararı

26 Haziran 2021 Cumartesi, 11:25

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında birçok ülkede başlatılan aşı programlarına devam ediliyor. Aşılarla birlikte ülkeler yavaş yavaş normale dönmeye başlarken salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için turizm sezonu da açıldı.

İspanya, Avrupa Birliği (AB) dışından aşılı turistlerin ülkeye girişine izin veriyor. İspanya hükümeti tarafından alınan karara göre aşı olan ve bunu aşı sertifikası ile kanıtlayan herkes, ülkeye giriş yapabiliyor. Yaptırılan aşının Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ya da Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından onaylanmış olması gerekiyor. Bu kapsamda İspanya, Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşılarının yanı sıra Avrupa ülkelerine göre Çin merkezli Sinovac ve Sinopharm aşısını yaptıranları da ülkeye kabul ediyor. İspanya'ya gelen turistler, İspanya Seyahat Sağlık (SpTH) uygulaması üzerinden sağlık kontrol formunu dolduruyor.

10 GÜN ZORUNLU KARANTİNA

Şu anda yalnızca Brezilya ve Güney Afrika'ya yönelik seyahat kısıtlamaları uygulanırken, Hindistan'dan gelen turistlerin ise ülkeye varıştan sonra 10 günlük zorunlu karantinaya tabi tutuluyor. Ayrıca büyük yolcu gemileri olan kruvaziyerlerin de artık ülkeye girişine izin veriliyor.