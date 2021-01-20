İspanya'nın başkenti Madrid'te şiddetli patlama

İspanyol yerel basın kaynakları, başkent Madrid'in merkezinde kuvvetli bir patlama duyulduğunu rapor etti.

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2021 Çarşamba, 17:30
İspanya'nın başkenti Madrid'te şiddetli patlama
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La Sexta TV, patlamanın gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceğini bildirdi. Yerel yetkililer konuyla ilgili henüz bir açıklama yayınlamadı.

Reuters haber ajansına konuşan iki görgü tanığı, güçlü bir patlama duyduklarını söyledi.

Tanıkların bildirdiğine göre, patlamanın ardından gökyüzünde büyük bir duman bulutu görüldü.

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