İspanya'nın başkenti Madrid'te şiddetli patlama
İspanyol yerel basın kaynakları, başkent Madrid'in merkezinde kuvvetli bir patlama duyulduğunu rapor etti.
La Sexta TV, patlamanın gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceğini bildirdi. Yerel yetkililer konuyla ilgili henüz bir açıklama yayınlamadı.
Reuters haber ajansına konuşan iki görgü tanığı, güçlü bir patlama duyduklarını söyledi.
Tanıkların bildirdiğine göre, patlamanın ardından gökyüzünde büyük bir duman bulutu görüldü.
Ayrıntılar geliyor...
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