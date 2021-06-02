İspanyol basınından flaş iddia: Fenerbahçe Bernd Shuster'e teklif yaptı

02 Haziran 2021 Çarşamba, 21:45

Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı sürüyor.

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre Fenerbahçe, 2010-2011 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştıran Bern Scuhster'i takımın başına getirmek istiyor.

Son olarak Çin'de görev alan deneyimli teknik adam bir dönem Real Madrid'i de çalıştırmıştı.

61 yaşındaki deneyimli teknik adam, Beşiktaş'ın başında çıktığı 46 maçta 25 galibiyet 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.