Marius Sumudica'nın yeni adresi belli oldu
Süper Lig'de Kayseri, Gaziantep FK ve Rizespor'da görev yapan Sumudica'nın yeni adresi belli oldu.
Renkli kişiliği ile Süper Lig'e damga vuran Sumudica Romanya Ligi ekiplerinden Cluj'un başına geçti.
Sumudica Süper Lig'de Antep, Kayseri ve Rize'yi çalıştırmıştı.
Sumudica Gaziantep FK'nın başında çıktığı maçta 20 galibiyet 19 beraberlik 12 mağlubiyet aldı.
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