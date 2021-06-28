İspanyol gazetesinden kritik Türkiye iddiası: 'Dağıtımında ağırlık kazandılar'

28 Haziran 2021 Pazartesi, 15:20

İspanyol gazetesi El Pais, "Yeni kokain rotası Türkiye üzerinden geçiyor" başlığıyla iddiaları içeren bir haber yayınladı. Latin Amerika ile Avrupa ve Ortadoğu arasındaki 'yeni kokain rotasının' Türkiye'den geçtiği iddia edilen haberde, "Türk mafyaları, Galiçya'da Sito Miñanco veya Meksika karteli Sinaloa ile ittifaklar kurarak, bu uyuşturucunun Avrupa ve Ortadoğu'da dağıtımında ağırlık kazandığı" öne sürüldü.

New York'taki Columbia Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan ve organize suçla mücadelede kurumlar ile hükümetlere danışmanlık yapan Edgardo Buscaglia gazeteye demecinde şu ifadeleri kullandı:

"Sinaloa, işlerini her suç türünde çeşitlendiren bir çok uluslu şirket haline gelmiş durumda. Türkiye onlar için düşük maliyetli bir ülkeyi temsil ediyor çünkü önemli bir bölgesel ekonomi, Avrupa'yla yakından bağlantılı, aynı zamanda sermayeye aç ve kara para kontrolleri zayıf..."

El Pais gazetesi haberde, 16 Haziran günü Mersin limanında Ekvador'dan gelen muz konteynerlerinde 1300 kg kokain bulunduğunun hatırlatmasında da bulunuyor. Yedi gün sonra aynı limanda aynı yöntemle gönderilmiş 463 kg kokain bulunduğunu belirten gazete, "Geleneksel olarak bu uyuşturucuyla bağlantılı olmayan bir ülke için afallatıcı görünebilir. Türkiye'nin adı, kokain ticareti rotalarında son dönemde güçlü bir şekilde duyulmaya başlandı" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE GELİYOR İDDİASI

Haberde, geçtiğimiz yıl Kolombiya'daki Buenaventura limanında ele geçirilen 4.9 ton kokainin, bir önceki yıl Panama'nın Cristóbal limanında el konan bin kilogramdan fazla kokainin ve Panama kanalına girerken aranan bir gemide bulunan 500 kilogram kokainin hepsinin Türkiye'ye gelmekte olduğu iddia edildi.

Haberde söz konusu rota harita üzerinde gösterilirken, gemilerin Afrika kıtasının güneyinden dolaşarak Akdeniz'e Süveyş Kanalı'ndan girdiği, oradan da Türkiye'ye geldiği öne sürüldü.

AYVATOĞLU HATIRLATMASI

Türkiye'de kokainin yüklü miktarlarda bulunmasının yanı sıra son yıllarda daha düşük miktarlarda 3 bin el koyma operasyonu yapıldığına dikkat çekerek, "Bu durum, Türkiye'nin bu maddenin tüketildiği bir ülke haline geldiğini gösteriyor. 10 yıl önce böyle bir durum yoktu" yorumunu yaptı. El Pais gazetesi ise haberin bu noktasında, lüks bir araçta uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri ortaya çıkan Kürşat Ayvatoğlu'nu hatırlattı.

EMCDDA yetkilisi Laniel, Türkiye'nin Avrupa'da en az kokain kullanılan ülkelerden biri olduğunu söylese de, "Sayılar düşük ama önemsiz değil, doyurulacak bir piyasa var" deyip "artan tüketimin, bir transit ülke haline gelmenin bedeli olduğu" yorumunu yaptı.

'HOLLANDA MERKEZ HALİNE GELDİ'

Haberde "Hollanda, lojistik bağlantıları nedeniyle Avrupa'da uyuşturucunun yeni merkezi haline geldi" denilirken, Laniel de, "Hollanda'daki Rotterdam ve Belçika'daki Antwerp limanları suç örgütleri için de iş merkezi konumunda. Türk uyuşturucu satıcılarının buralarda daimi temsilcileri var. Hollandalı, Kolombiyalı ve Perulu uyuşturucu kaçakçıları ile buralarda tanışıyorlar, bu kişiler arasında bağlantılar kurulduğunu" öne sürdü. Avrupalı uzman, Türkiye'deki organize suç örgütlerinin geçmişteki eroin ticareti deneyimi sayesinde kokain ticareti için gerekli deneyim ve altyapıya sahip olduklarını iddia etti.

Haberde Avrupa polis teşkilatı Europol'ün de 'Türkiyeli suç örgütlerinin kokainin doğrudan Latin Amerika'dan getirilmesine müdahil olduğunu' teyit ettiği belirtildi.

Haberde, bu örgütlerin kokaini hem Türkiye'ye getirdiği hem de başka örgütler adına dağıttığı öne sürüldü. Buna örnek olarak, Galiçyalı uyuşturucu kaçakçısı Sito Miñanco gösterildi; Miñanco'nun yakalandığı, bunun ardından da 2018 yılında Atlantik'te el konulan ve içlerinde tonlarca kokain bulunan gemileri Türklerin yönettiği iddia edildi.

El Pais, Türkiye'de geçmişte genellikle, çoğunluğu Afrika'dan gelen kuryeler üzerinde az miktarda kokainin İstanbul havalimanlarında bulunduğu, bugünse gemilerle gelen, muz veya plastik içine gizlenen yüklü miktarlarda gemilere limanlarda el konduğu belirtti. Haberde, Amerika Polis Topluluğu'nun da (Ameripol) 2013 yılında, Süveyş Kanalı, Türkiye, Yunanistan ve Doğu Avrupa üzerinden Avrupa'ya yeni kokain rotalarının açılabileceği konusunda uyarıda bulunduğu hatırlatıldı.

El Pais, "Tüm bunlar, farklı Türk suç örgütlerinin Latin Amerika'da varlık gösterdiği ve farklı ortaklarla hareket ettiği gerçeğine işaret ediyor" ifadelerini kullandı. Son 10 yılda kokain üretiminin yılda neredeyse 2 bin tona çıkarak iki kat arttığı belirtilirken, Avrupa'da yapılan operasyonların da uyuşturucu kaçakçılarının işini zorlaştırdığına dikkat çekildi.

Kaynak: Duvar