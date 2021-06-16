Flaş... Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalandığı açıklandı
Ticareti Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalandığını duyurdu. Bakan Muş, "Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır" açıklaması yaptı.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalandığı açıklandı.
Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Ticaret Bakan Mehmet Muş "Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalandı. Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır. Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Bakan Muş'un paylaşımı:
VALİLİK: MUZ YÜKLÜ KONTEYNERDEN ÇIKTI
Mersin Limanı’nda el konulan 1 ton kokainin Ekvador’dan gelen gemideki muz yüklü konteynerden çıktığı belirtildi.
Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada “Ekvador ülkesinden Mersin Limanı’na gelen bir gemide, muz yüklü konteyner içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı alınması üzerine, il emniyet müdürlüğü ve gümrük muhafaza müdürlüğü ile koordineli yapılan operasyonel çalışmada, bahse konu konteyner içerisinde 1000 paket halinde 1 ton kokain ele geçirilmiş, sayım ve aramalar devam etmektedir. Tahkikat çok yönlü sürmektedir.” denildi.
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