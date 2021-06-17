İspanyol kulübü Sevilla, Altınordu'lu Burak İnce'yi istiyor
İspanya'da La Liga'da mücadele eden Sevilla, TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'nun 17 yaşındaki futbolcusu Burak İnce'yi transfer listesine aldı.
TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'nun 17 yaşındaki yıldız adayı Burak İnce ile İspanya'nın Sevilla kulübünün de ilgilendiği öğrenildi. Almanya Bundesliga'dan Bayer Leverkusen'in transferi için nabız yokladığı genç orta saha oyuncusunun La Liga'nın köklü kulüplerinden Sevilla'ya da gidebileceği belirtildi.
Süper Lig takımlarının transfer listesinde yer almasına rağmen Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın Avrupa'nın 5 büyük liginden birine göndermeyi düşündüğü Burak'ın yeni sezon öncesi yuvadan uçması bekleniyor.
Manisaspor altyapısından Altınordu altyapısına transfer olduktan sonra İzmir ekibinde profesyonel olan sol ayaklı Burak İnce, özellikle frikikten attığı gollerle adından söz ettiriyor.
Geçen sezon 1'inci Lig'de 28 müsabakada görev alan genç krampon, 5 kez rakip fileleri sarstı. Burak, kupada çıktığı 2 maçta ise 1 gol kaydetti.
Yetiştirdiği futbolcuları parlatarak kasasını dolduran Altınordu, Burak İnce'yi en az 3 milyon Avro bonservis bedeliyle satarak yeni sezon öncesi bütçe açısından rahatlamak istiyor.
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