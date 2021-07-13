İsrail basını: "Erdoğan bir sonraki temasını Başbakan Bennett ile gerçekleştirecek"

13 Temmuz 2021 Salı, 13:19

JPost'un haberinde, "Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazartesi günü gerçekleştirdikleri 40 dakikalık görüşme ile birlikte 'Şimdi, Türkiye ile konuşuyorsun' kalıbı daha başka bir anlam kazandı" ifadelerine yer verildi.

SIRADAKİ GÖRÜŞME...

Habere göre iki ülke liderleri, ilişkileri tamir etmenin bölgesel güvenlik ve istikrar için önemli olduğu konusunda mutabakata vardı.

Görüşmede Erdoğan ve Herzog, pandemiye rağmen İsrail ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin büyümeye devam edeceğini teyit etti.

JPost'un İsrailli uzmanlara dayandırdığı haberine göre Erdoğan, bir sonraki İsrail temasını Başbakan Naftali Bennett ile gerçekleştirecek.

"ERDOĞAN'IN ABD İLE İLİŞKİLERİ ONARMA ÇABASI"

Haberde ayrıca, ABD'deki hükümet değişikliğinin ardından Türkiye'nin, Biden yönetimiyle ilişkileri onarmak istediği ve bu kapsamda Tel Aviv'e yeni bir büyükelçi atayarak İsrail ile ilişkilerini düzeltmek yönünde bir adım attığı ifade edildi.

İki ülke liderlerinin siyasi farklılıklara rağmen diyaloğu sürdürmeyi kabul ettiği ve İsrail-Filistin ihtilafında çözüme ulaşmak için işbirliği yapma sözü verdikleri kaydedildi.