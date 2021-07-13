İsrail, yeniden diyalog arayışı içinde

13 Temmuz 2021 Salı, 04:00

İsrail, Netanyahu döneminin sona ermesinin ardından Avrupa Birliği (AB) ile inişi çıkışlı ilişkileri onarma peşinde. Diğer yandan ise Filistin-İsrail arasında yeniden diyalog zeminine kapı aralanması için arayışlar sürüyor. Gerilimli Türkiye - İsrail ilişkilerinde Ankara’dan da yeni hamle geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüşerek göreve başlamasından dolayı tebrik etti.

Brüksel’de dün toplanan AB dışişleri bakanları toplantısında ele alınan gündem başlıkları arasında Ortadoğu barış sürecinin canlandırılması da vardı. Brüksel’in misafirlerinden biri de İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’di. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Lapid ile bir araya geldiği belirtildi. Lapid’in ziyaretinin, İsrail ile ilişkilerde taze başlangıç ??yapmanın yanı sıra ortak çıkar konularında kapsamlı ve ileriye dönük ilişki kurma fırsatı sunduğu ifade edildi.

MISIR’LA TEMAS

Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel meseleler ve Filistinlilerle diyaloğun nasıl ilerletilebileceği konusunda fikir alışverişinde bulundukları kaydedildi. Lapid’in dün AB dışişleri bakanlarıyla görüşmesinde birliğin İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüme yönelik pozisyonunun vurgulanacağı daha önce gündeme yansımıştı. Brüksel’de Lapid’in görüştüğü isimler arasında Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri de vardı. İkilinin Filistin-İsrail barış görüşmelerini ele aldığı kaydedildi. Şükri, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de görüştü.

Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, 7 Temmuz’da resmen göreve başlayan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’u arayarak tebrik ettiği belirtildi. Herzog, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Bu akşam Abbas’la konuştum ve önceki İsrail cumhurbaşkanlarının yaptığı gibi Filistinliler ile İsrailliler arasında diyaloğun yeniden başlamasını ve sürdürülmesini planladığımı kendisine ilettim” dedi. Herzog, diyaloğun iki halk arasında barışın sağlanmasına yardımcı olmasını umut ettiğini kaydetti. Filistin haber ajansı WAFA’ya göre Abbas, görüşmede Gazze, Batı Şeria ve Kudüs’te kalıcı barışın sağlanmasının gerekli olduğunu vurguladı. Kapsamlı ve adil barışın tesisi için gerekli koşulları oluşturacak pratik adımların atılması gerektiğini dile getirdi. İsrail Kanal 12 Televizyonu daha önce Abbas’ın, barış görüşmelerinin yeniden başlaması için bir talep listesi hazırladığı iddiasını gündeme getirmişti. Abbas hafta sonunda Türkiye’de temaslarda bulunmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Tüm görüş ayrılıklarına rağmen temas ve diyaloğun sürdürülmesine önem verdiğini ifade eden Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının, BM kararları çerçevesinde, iki devletli, kalıcı ve kapsamlı şekilde çözüme kavuşturulmasının uluslararası camianın beklentisi olduğunu belirtti.

Bu arada, İsrail güçleri önceki gece işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentinde bazı mahallere baskın düzenledi. Çıkan olaylarda, altı Filistinli yaralanırken, beş Filistinli gözaltına alındı.