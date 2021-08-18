İsrail, BioNTech aşısının üçüncü dozunun 60 yaş üstü etkinlik oranını açıkladı

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 17:31

Pfizer'in koronavirüs aşısının 3'üncü dozunun 60 yaş üstü kişilerde yüzde 86 etkili olduğu açıklandı. 9.3 milyon İsrail nüfusunun yaklaşık çeyreğine sağlık hizmeti sunan Israeli HMO Maccabi adlı sağlık kuruluşu, en az bir hafta önce üçüncü doz koronavirüs aşısı olmuş 60 yaş üstü 149 bin144 kişiden elde edilen sonuçlarla Ocak ve Şubat arasında yalnızca iki doz aşı olmuş 675 bin 630 kişiden elde edilen sonuçları karşılaştırdı.

Maccabi'nin açıklamasına göre, koronavirüs aşısının üçüncü dozunu olmuş kişilerden 37 kadarının test sonucu pozitif çıkarken, yalnızca iki doz aşı olmuş kişiler arasında bin 064 pozitif vaka tespit edildi. Araştırmaya göre, karşılaştırma grupları benzer demografik özellikler taşıyor.

HERHANGİ BİR BİLGİ VERİLMEDİ

Maccabi, 37 pozitif vakanın ciddiyetine dair ya da bu kişilerin altta yatan bir rahatsızlıklarının olup olmadığına dair herhangi bir bilgi vermedi. The Health Maintenance Organisation (HMO) ise sorulara yanıt vermedi.

ABD'li aşı üreticisi Pfizer, aşısının etkisinin zaman içinde düştüğünü belirtmiş ve üçüncü doz aşının SARS-CoV-2 virüsüne ve bulaşıcılığı yüksek Beta ve Delta varyantlarına karşı ciddi oranda daha fazla nötralize edici antikor etkisi yarattığını açıklamıştı.

İsrail, Delta varyantının yayılması sonrasında Pfizer aşısının üçüncü takviye dozlarını geçen ay yapmaya başlamıştı. 50 yaşının üstündeki kişilerin, sağlık görevlilerinin ve diğer aciliyet içeren alanlardaki kişilerin de dahil olduğu yaklaşık 1.1 milyon İsrailli üçüncü doz koronavirüs aşılarını oldular.

Öte yandan İsrailli sağlık yetkilileri, ülkenin yaklaşık yüzde 11'ine tekabül eden 1.1 milyon kişinin aşı olmamasından dolayı vakaların artmaya devam edeceği konusunda kaygılılar.

-Reuters