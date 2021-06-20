İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, 28 Haziran'da ABD'yi ziyaret edecek
İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in 28 Haziran’da ABD’yi ziyaret edeceği bildirildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’in Rivlin'i 28 Haziran'da Beyaz Saray'da ağırlayacağı kaydedildi.
Açıklamada, Rivlin'in ziyaretinin, ABD ile İsrail arasındaki kalıcı ortaklığa ve hükümetler ile iki halk arasındaki derin bağlara vurgu yapacağı, bölgenin karşı karşıya olduğu birçok zorluğu ele almak için de bir fırsat olacağı ifade edildi.
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