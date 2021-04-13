İsrail güçleri, Batı Şeria'da Hamas'ın milletvekili adayını gözaltına aldı
İsrail güçleri, Filistin'de mayıs ayında yapılacak milletvekili seçimleri için Hamas listesinden aday Nacih Assi'yi gözaltına aldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Assi'nin Ramallah'ın El-Balu bölgesindeki evine baskın düzenledi.
İsrail askerlerinin düzenlediği baskın sonucunda Assi gözaltına alınırken, konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Filistin'de mayıs ve temmuz aylarında düzenlenmesi planlanan seçimleri engellemeye çalışan İsrail, seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte Hamas'ın adaylarını sıklıkla gözaltına alıyor.
FİLİSTİN'DE 15 YIL SONRA İLK KEZ SEÇİM YAPILACAK
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.
Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.
Filistin Anayasası her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılmasını öngörürken İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006'dan bu yana devam eden parçalanmışlık nedeniyle yıllardır genel seçime gidilemedi.
Video Haberler
- CHP'li Tezcan'dan '128 milyar dolar' sorusu
- AKP hesabından yapılan paylaşıma sert tepki
- Neredeyse başka kadınla evleniyordu!
- İstanbul'un göbeğinde bıçaklı cinsel saldırı
- Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
- Davutoğlu'nun halay sırasındaki zor anları
- İkiz kardeşler aynı gün koronavirüsten yaşamını yitirdi
- Halk otobüsünde sosyal mesafe ve maske tartışması
- Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı
- Ölümden kıl payı kurtuldu
En Çok Okunan Haberler
- Akılalmaz ihmal! BionTech aşıları boşa gitti
- Rusya'dan Türkiye'ye açık uyarı
- Usta oyuncu 24 gün önce yaşamını yitirmiş
- Kabine toplantısından önce çarpıcı açıklama
- Kabine toplantısı öncesinde flaş iddia
- Üçüncü köprünün yüzde 51'i satılıyor
- Çok konuşulacak Ahmet Necdet Sezer çıkışı
- Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı
- AKP ve MHP'liler birbirine girdi!
- Türkiye’de ilk defa görüldü