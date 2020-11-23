İsrail basını: Netanyahu üçlü görüşme için gizlice Suudi Arabistan'a gitti

İsrail kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Bünyamin Netanyahu'nun gizlice Suudi Arabistan'a uçtuğunu ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile üçlü bir görüşme yaptığını söyledi.

(DHA)
23 Kasım 2020 Pazartesi, 10:40
İsrail basını: Netanyahu üçlü görüşme için gizlice Suudi Arabistan'a gitti
Abone Ol google-news

AYRINTILAR GELİYOR...


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler