Netanyahu: Tarihteki en büyük sahtekârlığa tanık oluyoruz

07 Haziran 2021 Pazartesi, 12:02

Netanyahu dün yaptığı açıklamada, yeni kurulan İsrail koalisyonunun demokrasi tarihindeki “en büyük seçim sahtekârlığının” sonucu oluştuğunu söyledi.

İsrail'in müstakbel başbakanı milliyetçi Naftali Bennett, Netanyahu'ya, arkasında bir enkaz bırakmaması ve kendisi bunu henüz kabullenememiş olsa bile "hükümet kurmalarına izin verildiğini" kabul etmesi çağrılarında bulundu. Bennet yaptığı konuşmada "Bırakın ülke ilerlesin. Sayın Netanyahu, arkanızda enkaz bırakmayın. Hepimiz, bütün ulus sizleri görev sürenizde yaptığınız iyi işlerle hatırlamak istiyoruz" dedi.

"ÜLKE TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK SEÇİM SAHTEKÂRLIĞI"

Netanyahu iddialarını; sol, merkez ve Arap partilerle ortak olmayacağına söz vermiş olan Bennett'in kampanyada tutmadığı vaatleri üzerine yoğunlaştırdı.

Sağcı Likud partisinden milletvekillerini hedef alan Netanyahu "Bana göre, demokrasi ve ülke tarihindeki en büyük seçim sahtekarlığına tanık oluyoruz" dedi.

12 YILLIK DÖNEM SON BULACAK

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Netanyahu'yu görevlendirmişti.

Netanyahu, 4 Mayıs'ta hükümeti kuracak yeterli desteği bulamadığı için Rivlin'e görevi iade etmişti. Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Gelecek Var (Yesh Atid) Partisi lideri Yair Lapid'e vermişti.

Lapid, 7 muhalif partiyle koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmıştı.

Netanyahu’yu koltuğundan edecek koalisyon hükümetinin, kurulabilmesi için 14 Haziran’a kadar Mecliste güvenoyu alarak yemin etmesi gerekiyor.

Yamina (Sağ) Partisi lideri Naftali Bennett-Lapid liderliğindeki koalisyon hükümeti belirtilen sürede Meclisten güvenoyu alırsa, İsrail'de Mart 2009'dan bu yana başbakanlık koltuğunda oturan Netanyahu dönemi bitecek.