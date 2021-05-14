İsrail ordusu Gazze'ye yönelik hava saldırılarına ait görüntüleri yayınladı
Abluka altındaki Gazze'de sivilleri hedef alan İsrail ordusu IDF, gece boyu bölgede çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırısına ait görüntüleri yayınladı.
İsrail savaş uçakları abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gecenin ilk saatlerinden bu yana çeşitli bölgeleri bombalamayı sürdürüyor.
İsrail ordusu IDF, gece boyu bölgede çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırısına ait görüntüleri yayınladı.
Görüntülerde, İsrail ordusunun savaş jetlerine füze yerleştirmesi yanı sıra, Gazze’deki sivillere yönelik yerleşim yerlerinin hedef alındığı anlar yer aldı. İsrail savaş uçakları son saldırıda, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde bulunan bir demir atölyesi ile birkaç noktayı yoğun bombardımana tuttu.
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine gecenin ilk saatlerinde kara, hava ve denizden eş zamanlı olarak yoğun şekilde saldırı düzenlemişti.
Öte yandan, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109 insan öldü, 621 kişi yaralandı.
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