İsrail televizyonu, Biden'ın ekibi ile İran’ın müzakerelere başladığını iddia etti
Joe Biden'ın ekibinden bazı yetkililerin, İran ile Washington'un 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya dönmesi için İran ile görüştüğü ileri sürüldü.
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden’ın 20 Ocak’ta göreve başlayacak Biden’ın ekibinden bazı yetkililerin İran’la müzakereye başladığı öne sürüldü. İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre, görüşmelerin detayına ilişkin bilgi verilmezken, Biden'ın ekibinin görüşmelere ilişkin İsrail yönetimini bilgilendirdiği ifade edildi. Söz konusu haber ise herhangi bir kaynağa dayandırılmadı.
Ayrıca İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen'in, ABD Başkanı Donald Trump ve Biden'ın ekibiyle görüşmek için hafta içi Washington'a gittiği kaydedildi.
İRAN İLE GÖRÜŞÜLMEDİĞİNİ BELİRTTİ
Öte yandan, İsrailli gazeteci Barak Ravid’e konuşan ve adı açıklanmayan Biden’ın ekibinden bir yetkili, Kanal 12’nin haberini yalanladı. Yetkili, Biden’ın ekibinden hiç kimsenin İran ile görüşmediğini aktardı.
P5+1 ülkeleriyle İran arasında 2015'te nükleer anlaşma imzalanmış, ABD Başkanı Trump 2018'de bu anlaşmadan çekilmişti.
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