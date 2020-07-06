İsrail uzaya casus uydusu gönderdi
İsrail, askeri istihbaratta kullanılmak üzere Ofek-16 adlı casus uydusunu uzaya gönderdi.
İsrail, askeri istihbaratta kullanılmak üzere Ofek-16 adlı casus uydusunu uzaya fırlattı. İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, casus uydunun, ülkenin merkezindeki bir üsten erken saatlerde Shavit roketiyle fırlatıldıktan sonra başarılı şekilde yörüngesine yerleştiği belirtildi. Ofek 16 uydusunun geliştirilmiş kapasitesiyle birlikte elektro-optik bir keşif uydusu olduğu ifade edildi.
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