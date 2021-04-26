İsrail vatandaşlarının en çok seyahat ettiği ülkeler açıklandı: İlk iki sırada Türkiye ve ABD var
Verilere göre Türkiye ve ABD, bu yılın mart ve nisan aylarında İsrail vatandaşları için en popüler tatil yerleri oldu. Yurtdışına giden İsraillilerin yüzde 15'i bu iki ülkeyi tercih etti.
İsrail merkezli telekomünikasyon şirketi Pelephone, Covid-19'un ülkedeki seyahat alışkanlıkları ve turizm sektörü üzerindeki
etkisini inceleyen bir araştırma yürüttü. Bulgular, İsrail vatandaşlarının
tatil tercihlerinin değiştiğini gösterdi.
Jerusalem Post'un aktardığına göre Türkiye ve ABD, bu yılın
mart ve nisan aylarında en popüler tatil yerleri oldu. Zira yurtdışına giden
İsraillilerin yüzde 15'i bu iki ülkeyi tercih etti.
İsrail'le Arap ülkelerinin arasındaki barış anlaşmalarının
turizme yansıdığı da görüldü. BAE'nin İsrailli turistlerin yüzde 8'ini
cezbettiği ortaya çıktı. Haberde, söz konusu ülkenin barıştan önce bir seçenek
bile olmadığı yazıldı.
2020'nin başında 12. olan Ukrayna'yla 18. olan Gürcistan,
BAE'yi takip ediyor. Ukrayna'ya ilginin yüzde 177, Gürcistan'a ilginin yüzde
300 yükseldiği kaydedildi.
Ancak en büyük artış Seyşeller'de yaşandı. Geçen sene
kendisine 62. sırada yer bulan Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi, yüzde 1170
artışla 14. sıraya oturdu.
Öte yandan Atina, mart ayı sonunda tatil için gelecek iki
doz aşı olmuş İsrail vatandaşları için karantina zorunluluğunu kaldırma kararı
almıştı. Buna rağmen Yunanistan kendisini 9. sırada buldu. Fransa da 5'ten 7'ye
geriledi.
En büyük kaybıysa geçen seneye kıyasla yüzde 56 azalma yaşayan Birleşik Krallık yaşadı.
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