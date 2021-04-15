Türkiye yasağı sonrası turist patlaması bekleniyordu Covid patlaması oldu

15 Nisan 2021 Perşembe, 10:54

Türkiye'nin, Kırım konusunda Rusya'ya karşı Ukrayna'dan yana tavır alması ve iki ülke arasında gelişen savunma işbirliği Rusları kızdırdı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Türkiye'ye charter uçuşlarının yanı sıra düzenli seferlere de 1,5 aylık uçuş yasağı getirildiğini açıkladı.

Bu yıl 500 binden fazla Rus vatandaşının tatil için Türkiye'yi tercih etmemesi bekleniyor.

"İKİ HAFTADA İKİ KAT ARTTI"

Öte yandan Rusya, Türkiye'ye göndermek istemediği yerli turisti ülkenin güneyindeki tatil merkezi Kırım'a çekmek için şimdiden kolları sıvadı. Ancak yerel sağlık otoritelerinden gelen haberler Rusların epey tadını kaçırdı.

The Moscow Times'ta yer alan habere göre, Kırımlı sağlık yetkilisi Natalia Penkova, bölgedeki Covid-19 vakalarının son iki haftada neredeyse ikiye katlandığını söyledi. Başta Ukrayna olmak üzere dışarıdan gelen vakaların geçen hafta önemli ölçüde arttığı kaydedildi.

"SIKI KISITLAMALAR YOLDA"

Interfax'ın haberine göre, bir basın toplantısında konuşan Penkova, "Bu durum daha sıkı kısıtlamalar gerektiriyor" dedi.

Resmi verilere göre bugün Kırım'da 50.000'den fazla koronavirüs vakası mevcut ve şimdiye dek koronavirüse bağlı olarak 1.500'den fazla kişi yaşamını yitirdi.