İsrail'de gökten paketlerle uyuşturucu yağdı

04 Eylül 2020 Cuma, 16:08

İsrail Polis Sözcüsü yaptığı açıklamada, başkentte bulunan Rabin Meydanı'nda insansız hava aracı kullanan 30'lu yaşlarda iki kişinin olayla ilgili gözaltına alındığını aktardı.

Sözcü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.