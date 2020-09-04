İsrail'de gökten paketlerle uyuşturucu yağdı
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de uyuşturucunun yasallaşmasını destekleyen "Green Glider" adlı grup drone yardımı ile onlarca paket keneviri sokaklara attı.
İsrail Polis Sözcüsü yaptığı açıklamada, başkentte bulunan Rabin Meydanı'nda insansız hava aracı kullanan 30'lu yaşlarda iki kişinin olayla ilgili gözaltına alındığını aktardı.
Sözcü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
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