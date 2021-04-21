İsrail'de korkutan patlama
İsrail'in Ramle kentinde bulunan füze ve motorlarını üreten tesiste çok büyük bir patlama meydana geldi.
İsrail'in Ramle kentinde bulunan füze ve motorlarını üreten tesiste çok büyük bir patlama meydana geldi.
Haaretz'in aktardıklarına göre, bölgede gerçekleşen patlamada can kaybına dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Patlama, roket motorları üreten Tomer fabrikasında gerçekleşti. Patlama çevredeki kişilerin telefon kameralarına yansıdı. Fabrikadan yapılan açıklamada, "Bu kontrollü bir testti" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Tomer şirketinin fabrikalarının şehir merkezlerine yakın yerlerde kurulması ise endişe yarattı.
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