İsrail'deki liman ihalesinde yeni gelişme: "Türk şirket saf dışı bırakılacak"

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:48

Tel Aviv Üniversitesinden Hay Eytan Cohen Yanarocak Twitter'dan paylaştığı iletisinde, "Türkiye’nin İsrail’e karşı takındığı sert tutumun ardından İsrailli güvenlik yetkilileri, İsrail Hayfa limanı özelleştirme ihalesinde Türkiye’yi (Yılport) safdışı bırakacaklarını açıkladılar. İhale ilk açıldığı zaman Türkiye’den bakan düzeyinde mektup yollanmıştı" ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin İsrail’e karşı takındığı sert tutumun ardından İsrailli güvenlik yetkilileri, İsrail Hayfa limanı özelleştirme ihalesinde Türkiye’yi (Yılport) safdışı bırakacaklarını açıkladılar. İhale ilk açıldığı zaman Türkiye’den bakan düzeyinde mektup yollanmıştı. pic.twitter.com/W1NMl8cqdk — Hay Eytan Cohen Yanarocak - ?? ???? ??? ??????? (@hayeytan) May 24, 2021

Yanarocak hesabından konuyla ilgili bir de gazete kupürü paylaştı.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in çok okunan gazetelerinden Israel Hayom, 7 Nisan tarihli haberinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev'e, Hayfa Limanı'nın özelleştirme ihalesi ile ilgili talepler içeren bir mektup gönderdiğini öne sürmüştü.

İddiaya göre Karaismailoğlu mektubunda, İsrailli mevkidaşı Regev'i, iş insanı Robert Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu, uluslararası liman işletmecisi Yılport'a, ihaleye girebilmesi için "adil bir fırsat" tanımaya çağırmıştı.

Haberde İsrail Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Devlet Şirketleri İhale Komitesi'nin, Yılport'un ihaleye katılımını akdetmesine rağmen, "Bir Türk firmasının stratejik varlık içeren bir ihaleye teklif vermesine izin verme konusunda çekimser olduğu" belirtilmişti.

Yük hacmi bakımından Doğu Akdeniz'in en büyük limanlarından biri olarak kabul edilen Hayfa'daki liman kompleksi, İsrail'in üç büyük uluslararası limanından en büyüğü olarak biliniyor.