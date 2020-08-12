İsrail’den ‘aşı’ açıklaması: İkna olursak alırız
İsrail Sağlık Bakanlığı, Rusya’nın Covid-19 aşısının 'ciddi bir ürün' olduğuna ikna olurlarsa Moskova'yla müzakereler başlatacaklarını duyurdu.
İsrail Sağlık Bakanlığı, Rusya’nın dün tescillediği ilk Covid-19 aşısının etkinliğini değerlendireceklerini açıkladı. İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein yaptığı açıklamada “Her bir haberi, hangi ülkeden gelirse gelsin, dikkatli bir şekilde takip ediyoruz” dedi.
Aşıya dair İsrail Sağlık Bakanlığı’nda şimdiden değerlendirmeler yapıldığını belirten Edelstein, “Eğer bunun ciddi bir ürün olduğuna ikna olursak, müzakerelere girmeye de çalışacağız. Ama kimseyi yanıltmak istemem” ifadelerini kullandı. Edelstein, “Bakanlığın profesyonel çalışanları sürekli bu konu üzerinde çalışıyor. Aşı yarın gelmeyecek” dedi.
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