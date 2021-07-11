İsrail'den kritik 3. doz kararı

11 Temmuz 2021 Pazar, 18:07

Delta varyantının hızla yayılmasıyla İsrail’de geçen aydan bu yana günlük vakalar tek basamaklı sayılardan 400’lere yükseldi.



SAĞLIK BAKANI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, BioNTech aşısı olmuş zayıf bağışık sistemli yetişkinlerin, koronavirüse karşı bağışıklıklarını güçlendirmek adına üçüncü doz aşı olabileceklerini duyurdu. Ancak, bağışıklık sistemiyle ilişkili sorunu olmayan diğer vatandaşlar için üçüncü doz aşılama konusunda bir karar henüz alınmadı.

Kaynak: Sputnik Türkiye