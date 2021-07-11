İsrail'den kritik 3. doz kararı
İsrail, bağışıklıkları zayıf olan yetişkinler için Pfizer/BioNTech ile üçüncü doz aşılama yapılmasına karar verdi.
Delta varyantının hızla yayılmasıyla İsrail’de geçen aydan bu yana günlük vakalar tek basamaklı sayılardan 400’lere yükseldi.
SAĞLIK BAKANI AÇIKLADI
Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, BioNTech aşısı olmuş zayıf bağışık sistemli yetişkinlerin, koronavirüse karşı bağışıklıklarını güçlendirmek adına üçüncü doz aşı olabileceklerini duyurdu. Ancak, bağışıklık sistemiyle ilişkili sorunu olmayan diğer vatandaşlar için üçüncü doz aşılama konusunda bir karar henüz alınmadı.
Kaynak: Sputnik Türkiye
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