İsrail Yüksek Mahkemesi, "Yahudi ulus devlet yasası"nı yürürlükten kaldırmayı reddetti
İsrail Yüksek Mahkemesi, 2018 yılında kabul edilen ve ayrımcı olduğu yönünde eleştirilen "Yahudi ulus devlet yasası"nın yürürlükten kaldırılmasına yönelik talepleri reddetti.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan habere göre, kararda ulus devlet yasasının "gelecekteki anayasanın bir parçası olduğu" ifade edildi.
Kararda, yasanın "devlete yönelik" olduğu vurgusu yapılırken, mahkemenin 10 üyesi söz konusu yasanın yürürlükten kaldırılmaması yönünde oy kullandı, 1'i de aleyhte görüş bildirdi.
İKİ FARKLI VATANDAŞ MODELİ
İsrail Meclisi'nde 19 Temmuz'da çok az bir oy farkıyla kabul edilen "Yahudi ulus devlet" yasası iki farklı vatandaş modelini öngörüyor.
Yasayla ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş olarak kabul edildiği yönünde eleştiriler ne sürülüyor.
Uygulamadaki ayrımcı politikaları hükme bağladığı eleştirileri yöneltilen yasayla, Arapça resmi dil olmaktan çıkarılmış, ülkenin tek resmi dili İbranice kabul edilmişti.
Video Haberler
- Bahçelievler'de sadaka kutusu hırsızı kamerada
- Sokak ortasında 'yasa dışı bahis' çatışması: 4 yaralı
- Tekstil ve kozmetik ürünleri yüklü TIR yandı
- Islanan yavru köpeği görünce üzerine battaniye örttü
- Polonya’da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler
- Artvin’de dolu yağışı etkili oldu
- Kütahya'da pitbull saldırısı
- Vahşet! 6 inek kuyrukları kesilmiş olarak bulundu
- Çocuklar çakmak gazı patlayınca böyle kaçıştı
- Taksim'de yaptığı şovla yurttaşların ilgisini topladı
En Çok Okunan Haberler
- Hilal Kaplan ve Özgür Demirtaş birbirine girdi
- Soylu’yu kim çizdi?
- Akbank'ta 43 saat boyunca neler yaşandı?
- Merve Akpınar'a beklenmeyen tavır!
- Peker yarın atacağı tweet'lere işaret etti
- 'Kararsız' ve 'protesto oy' oranında patlama!
- AKP'li STK başkanından iktidara sert tepki
- Reuters: Kamu bankalarını hazırlamak istiyor
- Akbank'ta son durum
- Akbank'tan yeni açıklama