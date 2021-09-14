İsrail'den Yunanistan'a giden küçük uçak düştü
İsrail'den Yunanistan'a giden küçük uçak düştü. Uçağın düşmesi sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi. Uçağın neden düştüğü ise henüz belirlenemedi.
İsrail’den Yunanistan'a giden bir küçük uçak Sisam (Samos) Adası yakınlarında düştü.
İsrail medyasında yer alan haberlerde, İsrail'in Hayfa kentinden Yunanistan'ın Sisam adasına giden uçağın inişe az bir mesafe kala adanın yakınlarında bir noktaya düştüğü belirtildi. Kazada 1’i kadın olmak üzere 2 İsraillinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Uçağın düşme nedeni henüz bilinmiyor.
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