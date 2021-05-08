İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırısı konsolosluk önünde protesto edildi
İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate yönelik saldırısı, sokağa çıkma yasağına rağmen İstanbul'da protesto edildi.
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı. Filistinlilere yönelik saldırılarında çok sayıda yaralı olduğu aktarıldı.
Türkiye ve dünyadan tepkiler yükselirken İstanbul Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu önünde gece saatlerinde toplanan kalabalık tarafından protesto edildi.
Tam kapanma kapsamında sokağa çıkma yasakları bulunurken yapılan gösteriye yurttaşlar tarafından tepki geldi.
Video Haberler
- Video silindi, AKP'liler partilerine ateş püskürdü
- Geyik kendini böyle sevdirdi
- Bakanlık yurttaşları evlerinden çıkmaları için zorluyor
- Bakan yardımcısının canlı yayında kediyle imtihanı
- Minibüsü 'maskesiz-mesafesiz' diskoya çevirdiler
- Video savaşları
- Gürbulak Gümrük Kapısında 12 maymun yakalandı
- Mezarlıkta kavga çıktı: O anlar kamerada
- Dikkat! Bu tuzağa sakın düşmeyin
- Polis, yabancı boksöre böyle çıkıştı!
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri'nden 'çalışma izni görev belgesi' kararı
- Milli Eğitim'den bayram öncesi 'tatil' kararı
- Berat Albayrak ortaya çıktı
- Oylar düşmeye başladı; yandaşlar tek ses
- Öğrenci derse gelmezse öğretmenin ücreti kesiliyor!
- Bakan Varank, esrarengiz ışıkların sebebini açıkladı
- CHP'den AKP'nin videosuna belgeli yanıt
- BİM marketlerinden müşterilerine çok önemli uyarı
- Ekrem İmamoğlu'ndan Soylu'ya yanıt
- Ağar, oğlunu helikopterle aldı