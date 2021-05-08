İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırısı konsolosluk önünde protesto edildi

İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate yönelik saldırısı, sokağa çıkma yasağına rağmen İstanbul'da protesto edildi.

DHA
08 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:29
İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırısı konsolosluk önünde protesto edildi
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İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı. Filistinlilere yönelik saldırılarında çok sayıda yaralı olduğu aktarıldı. 

Türkiye ve dünyadan tepkiler yükselirken İstanbul Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu önünde gece saatlerinde toplanan kalabalık tarafından protesto edildi. 

Tam kapanma kapsamında sokağa çıkma yasakları bulunurken yapılan gösteriye yurttaşlar tarafından tepki geldi. 


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